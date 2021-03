Osterburken. Der Vorentwurf des Baugebiets „Am Bofsheimer Weg III“ sollte zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden freigegeben werden. Vor der Präsentation von Jürgen Glaser vom Planungsbüro aus Mosbach stellte Dr. Xaver Nafz im Namen der CDU-Fraktion jedoch einen Antrag.

Trinkwasserversorgung fraglich

Mit drei geplanten neuen Baugebieten sei die Gemeinde gegenüber den Bauherren dazu verpflichtet, die Versorgung mit Trinkwasser zu sichern. Jedoch fehle dazu die Datengrundlage, da keine aktuellen Messungen zur Quellschüttung vorlägen und auch keine Messvorrichtung an der Wassergewinnungsanlage der Gemeinde installiert sei. Diesen Wunsch habe die Fraktion bereits in der Vergangenheit mehrfach geäußert, bisher ohne Erfolg.

Daher beantragte die CDU-Fraktion, die Beschlussfassung zum Tagesordnungspunkt zu vertagen, bis die Entscheidungsgrundlagen dafür geschaffen seien.

Der grundlegenden Forderung nach einer Messeinrichtung stimmten auch die anderen Fraktionen zu, sie waren sich jedoch darüber einig, dass man parallel dazu im punkto Baugebiet weiterverfahren könne. Daher wurde der Antrag mehrheitlich abgelehnt und das Verfahren konnte weiter gehen.

Vorentwurf präsentiert

Somit stellte Jürgen Glaser die aktuellen Planungen zum Baugebiet vor, welches sich nördlich direkt an das Baugebiet „Bofsheimer Weg II“ anschließt. Insgesamt werde es „Am Bofsheimer Weg III“ 45 Bauplätze auf einer Nettobaufläche von 2,4 Hektar geben. Davon werden 33 Einfamilienhäuser, zehn Doppelhaushälften sowie zwei Mehrfamilienhäuser errichtet werden dürfen, sieht der Plan vor. Das Gebiet wird in einem einfachen Ringsystem bei einer Straßenbreite von 5,50 Metern mit dem Auto zugänglich sein. Zusätzlich werde es einen Fußweg in Richtung des Spielplatzes geben, welcher zur Not ebenfalls mit dem Auto befahrbar sein soll.

Zwei gute Gründe

Pro Wohneinheit sollen laut Plan zwei Parkplätze auf dem Grundstück geschaffen werden. Die beiden Mehrfamilienhäuser werden zu beiden Seiten der Einfahrt eingeplant. Zum einen, weil dies der niedrigste Punkt im Baugelände sei und man so kein hohes Gebäude auf den höchsten Punkt des Baugebiets stelle. Zum anderen, weil so kein unnötiges Verkehrsaufkommen in das Wohngebiet gezogen werde, erläuterte Glaser den Vorentwurf.

Zudem wurden einige bauliche Regeln festgesetzt. So sollen Flachdächer grundsätzlich mit einer Begrünung versehen werden. Glänzende und reflektierende Dachbedeckungen sind untersagt. Ausnahmen stellen Photovoltaikanlagen auf den Dächern dar.

Die Schaffung eines weiteren Bauplatzes war kurzzeitig im Gespräch. Dazu hätte man die Flächen der umliegenden Grundstücke jedoch verkleinern müssen, was bei sowieso schon kleinen Bauplätzen nicht attraktiv gewesen wäre.

Daher stimmte das Gremium mit vier Enthaltungen für den Vorentwurf des Plangebiets und somit für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit.