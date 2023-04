42-Jährige am Osterburkener Bahnhof bespuckt

Osterburken. Eine 42-Jährige befand sich nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 10.30 Uhr im Osterburkener Bahnhofsbereich auf der Treppe der Unterführung in Richtung Stadtmitte, als sie unvermittelt von einem Unbekannten gepackt, geschüttelt und anschließend bespuckt wurde.

Der Mann entfernte sich im Anschluss mit einem Fahrrad entlang der Güterhallenstraße in Richtung eines Lebensmittelmarktes.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Zwischen 40 und 50 Jahre alt, schlanke Statur, er trug eine Glatze mit Haarkranz, war etwa 1,80 Meter groß und trug zur Tatzeit eine dunkelblaue weite Jeanshose und eine schwarze Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können oder die Tat beobachtet haben; insbesondere eine Frau, die mit der Geschädigten im Bahnhofsbereich in Kontakt war und den Unbekannten vermutlich gesehen hat.

Hinweise werden unter Telefon 06291/648770 vom Polizeiposten Adelsheim entgegengenommen.