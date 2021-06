39-Jähriger in Osterburken in Gewahrsam genommen

Osterburken. Weil ein Mann am Dienstagnachmittag in Osterburken Passanten belästigt hat und sich danach nicht an einen ausgesprochenen Platzverweis halten wollte, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der 39-Jährige hatte mit zwei weiteren Männern alkoholische Getränke an einem Rondell in der Adelsheimer Straße getrunken. Dabei beleidigten die Männer zwei Mädchen und bespritzen diese mit Bier. Als eine Polizeistreife die Männer auf ihr Verhalten an- und einen Platzverweis aussprach, weigerte sich der 39-Jährige vehement, zu gehen. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers Buchen verbringen.

