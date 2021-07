30 Schüler machten ihren Abschluss

16 Realschüler und erstmals 14 Hauptschüler absolvierten an der Schule am Limes in Osterburken ihre Abschlussprüfungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Osterburken. Nachdem die Schule am Limes im Jahre 2015 zur Gemeinschaftsschule wurde, freute sich der neue Schulleiter Bernhard Klenk und seine Kollegen in diesem Jahr besonders darüber, dass die Lerngruppe 10 als erster Jahrgang erfolgreich den Realschulabschluss ablegte. Darüber hinaus haben 14 Schüler der Lerngruppe 9a ihren Hauptschulabschluss in der Tasche.

Stolz sein

Nach eineinhalb Jahren voller Herausforderungen, selbstständigem Lernen zuhause, Wechselunterricht in der Schule und stattgefundenen Videokonferenzen, können die Absolventen stolz auf ihre erbrachten Leistungen sein. Dies betonte Schulleiter Bernhard Klenk in seiner Ansprache an die beiden Klassen und beglückwünschte sie zur bestandenen Prüfung recht herzlich.

Auch die Klassenleiter Tanja Gehrig (Lerngruppe 9a) und Markus Niestroj (Lerngruppe 10) würdigten die guten Leistungen ihrer Schüler und wünschten ihnen für die Zukunft alles Gute. Besonders stolz ist die Schulgemeinschaft, auch aufgrund der besonderen Umstände des aktuellen Schuljahres, auf die diesjährigen Preisträger.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Maik Mall (2,0) und Timea Molnar (2,2) aus der Lerngruppe 9a erhielten ein Lob. Maik Mall erhielt zudem den Mathematikpreis von der Volksbank Franken, einem langjährigen und verlässlichen Bildungspartner der Schule. Einen Preis für besonders gute Leistungen erhielten in der Lerngruppe 10 Tam Nguyen (1,9) sowie Kevin Reisch (2,3) ein Lob. Die Sozialpreise, die von der Sparkasse Neckartal-Odenwald, einem weiteren verlässlichen Bildungspartner verliehen wurden, erhielten die beiden Schülersprecher Julian Recke und Stefanie Maier.

Den Realschulabschluss legten ab: Alexander Antonov (Schlierstadt), Leana Bechtel (Osterburken), Janine Berger (Walldürn), Eduard Biz (Osterburken), Nico Fischer (Osterburken), Maarten Gutzmann (Merchingen), Olivia Keller (Osterburken), Marcel Klimczak (Osterburken), Ronja Kohlenberger (Osterburken), Natalie und Stefanie Maier (Rosenberg), Tam Nguyen (Seckach), Julien Recke (Osterburken), Kevin Reisch (Osterburken), Marco Specht (Unterwittstadt), Tim Weizenhöfer (Neudenau). Den Hauptschulabschluss, der erstmals an der Schule absolviert wurde, legten ab: Michael Anhalt (Osterburken), Quentin Ehrler (Schlierstadt), Luca Noel Jonas (Billigheim), Silas Kohlenberger (Schlierstadt), Jessica Kuß (Sennfeld), Arthur Laineker (Siglingen), Christopher Leitz (Osterburken), Maik Mall (Oberwittstadt), Valerij Manojlo (Osterburken), Alexandra-Andrada Mighiu (Bad Mergentheim), Timea Molnar (Osterburken), Naomi Schreiner (Adelsheim), Nikola Topol und Erik Zoludev (beide Osterburken). F