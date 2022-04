218 Spendenwillige in der Baulandhalle

Osterburken. In Osterburken sind am vergangenen Dienstag 218 Blutspender dem Aufruf des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hessen gefolgt, um mit ihrer Blutspende die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebserkrankung oder anderen schweren Erkrankung weiterhin zu ermöglichen.

Die Leiterin des DRK-Blutspendedienstes Mannheim, Gerda Klaski, stellte bei der Abschlussbesprechung fest, dass die Aktion vom DRK-Ortsverein Osterburken wieder gut vorbereitet und alles reibungslos verlaufen war. Den Helfern dankte sie, auch im Namen der Blutspendereferentin Elke Fangrad, für die kollegiale Zusammenarbeit und die gute Versorgung der Blutspender.

Der DRK-Blutspendedienst konnte an diesem Tag insgesamt 202 Blutspenden mit nach Mannheim nehmen. Die DRK-Bereitschaftsleiterinnen Adelheid Kern, Sigrid und Renate Albrecht dankten ebenfalls allen Spendern für ihren Einsatz im Dienst am Nächsten und für das Verständnis in Bezug auf die Umsetzung der Hygiene- und Sicherheitsstandards. Ebenso dankten sie allen DRK-Helfern für die gute Zusammenarbeit und das liebevoll zusammengestellte Lunchpaket, das die Spender am Ende erhalten haben.

