Schlierstadt. Nach dem festlichen Aussegnungsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Gangolf in Schlierstadt mit Pfarrer Thomas Kuhn machten sich am Dreikönigstag einige Jungen und Mädchen in vier Gruppen für den guten Zweck auf den Weg. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ brachten sie den Segen und die Wünsche zum neuen Jahr in die Straßen und Häuser. Nach zweijähriger Coronapause, in der keine Haustürbesuche möglich gewesen waren, zeigten sich die Verantwortlichen Andrea Putz, Maria Gramlich, Brigitte Willard und Tobias Münch erfreut und dankbar. Insgesamt wurden in Schlierstadt 1782,42 Euro gesammelt werden, die nun der Sternsingeraktion des Kindermissionswerks zu Gute kommen.

