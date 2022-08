Osterburken. Das außergewöhnliche Jubiläum „125 Jahre Kastellgelände Osterburken“ wurde am Wochenende mit einem großen Kastell- und Römerfest gefeiert. Der Gewerbeverein hatte als Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Attraktionen für Jung und Alt zusammengestellt.

Der erste Festtag stand ganz im Zeichen des „Rock“. Nach der Eröffnung durch Vertreter des Gewerbevereins und Bürgermeister Galm – in Anwesenheit einer „römischen Abordnung“ – spielte zunächst „Free Daze“ Rocksongs. Anschließend heizte „RockIt“ dem Publikum ein. Nach Einbruch der Dunkelheit begeisterte „Return United“ mit Rockklassikern bis weit nach Mitternacht. Mehr als 1000 Rockfans kamen in dieser Sommernacht voll auf ihre Kosten.

Festgottesdienst am Sonntag

Am Sonntag begann das Kastellfest mit einem ökumenischen Festgottesdienst, den die Pfarrer Thomas Schnücker und Kurt Wolf gestalteten. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Stadt- und Feuerwehrkapelle mit Dirigentin Patricia Letzgus.

Im Anschluss wurde ein Mittagstisch angeboten. Der Förderverein des Kindergartens servierte Kaffee und Kuchen. Am Spielzeugbasar wechselten so manche Bücher und Spielzeuge ihre Besitzer.

Die offizielle Eröffnung des römisch-historischen Teils des Kastells folgte am frühen Nachmittag durch Bürgermeister Galm, Museumsleiter Dr. Jörg Scheuerbrandt sowie den Vorsitzenden des Gewerbevereins, Gunter Hofmann.

Letzterer dankte allen Helfern, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Die Pandemie und die damit verbundenen Unsicherheiten bei der Planung des „Borkemer Brückenfestes“ hätten den Gewerbeverein veranlasst, neue Überlegungen anzustellen.

Nach zweijährigem, eingeschränktem Tourismusbetrieb, Umsatzrückgängen im Einzelhandel, ungewissen Zukunftsaussichten und der zusätzlichen Verarmung sozialer Kontakte habe man überlegt, wie man den Tourismus in Osterburken wieder stärken könne.

Willkommener Anlass

Und so war das 125-Jahr-Jubiläum des Kastellgeländes der willkommene Anlass, erstmals ein Kastellfest durchzuführen. „Das Ambiente mit der historischen Vergangenheit spricht für diesen Standort“, sagte Hofmann. Abschließend wünschte er sich, dass das Kastellfest als zukünftiges Familienfest in den Veranstaltungskalender der Stadt aufgenommen wird.

Bürgermeister Galm erinnerte in seiner Ansprache an die im Römermuseum eröffnete Sonderausstellung „125 Jahre Kastellgelände Osterburken“. Der Präsident des Landesdenkmalamtes, Professor Dr. Claus Wolf, habe in seiner Ansprache deutlich gemacht, welche besondere Bedeutung das Osterburkener Kastell in der römischen Geschichte entlang des Unesco-Welterbe Limes einnimmt.

Nachdem am Samstag das gesellige Beisammensein mit rockiger Musik im Mittelpunkt stand, stünden nun die Geschichte und Besonderheiten im Blickpunkt. Sein Dank galt den Vorsitzenden des Gewerbevereins sowie allen Helfern für das attraktive Programm und die Unterstützung.

Das Kastellfest werde vom Land finanziell gefördert, so Galm, denn man wolle, dass das kulturelle Leben nach oder besser trotz Corona wieder auflebe. „Es ist – wie man deutlich sehen kann – eine tolle Gemeinschaftsleistung.“

Museumsleiter Dr. Jörg Scheuerbrandt sagte in seiner Rede, dass das Kastell „ein ganz besonderer Platz in der Archäologie“ sei. Das Denkmal selbst wurde nur ausgegraben, „um Kulisse zu bieten für zwei Siegerdenkmäler, die uns heute die Gelegenheit geben, hier feiern zu können.“

Unesco-Weltkulturerbe

Das Kastell und die hineingebauten Denkmäler gehören heute zum Unesco-Weltkulturerbe. 1897 wurde die Südfront der Anlage freigelegt, wo auch bedeutende Funde gemacht wurden. Der sehr blutige Germanenangriff, der am heutigen Spielplatz stattfand, hatte auch das Ende des Kastells zur Folge. Dr. Scheuerbrandt informierte zudem über die Historie der Denkmäler.

Das dann folgende Programm am Nachmittag war sehr abwechslungsreich. Cicerones standen am oberen historischen Ausgrabungsteil des Kastells für Führungen bereit. Vor Ort war auch Peter Kron als Germane. Er informierte die Besucher über die germanische Bewaffnung und Ausrüstung und erläuterte auch den Vorgang, der zum Untergang des Kastells führte.

Waffen und Kleidung

In der Südecke des Kastells wurde ein Germanenangriff demonstriert. Im Militärzelt wurden Waffen und Kleidung präsentiert. Die Kinder und Jugendlichen hatten die Möglichkeit, römische Münzen zu prägen. Auf der Festbühne fand zudem eine „römische“ Modenschau statt.

Selbstverständlich wurde auch ein römisches Vesper mit „Römerknochen“ und römischen Würsten sowie mit dem „Mulsum“ ein römischer Wein mit Honig angeboten.

Ponyreiten für die Kleinen

Am unteren Kastelleingang boten die Pferdefreunde Ponyreiten für die Kinder an, das regen Zuspruch fand.

Ein Malwettbewerb rundete das Programm ebenso ab wie das Puppentheater Knurps, welches das Stück „Rumpelstilzchen“ auf die Bühne brachte.

Am späten Nachmittag erfolgte die Bekanntgabe der Sieger des Malwettbewerbes. Dies waren Marlene Wagner aus Schlierstadt, Sarah Engert aus Osterburken, Hanna Radzki aus Osterburken und Luis Lamas Erler aus Osterburken. Sie erhielten einen Gutschein für eine Aufführung des Knurps-Puppentheaters. Für alle anderen Kinder gab es einen Trostpreis.

Am späten Nachmittag spielten die „Blackberries“ zur Unterhaltung und zum Festausklang „handgemachte Oldies und Sommerhits als Akustikversion“, bevor sie einen bunten Musikmix aus fünf Jahrzehnten zum Besten gaben.