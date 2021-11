Die Summe an Rauschgift, das der Polizei in Mittelfranken in die Hände fiel, ist enorm: 230 Kilogramm Marihuana, 30 Kilogramm Amphetamin sowie 1000 Ecstasy-Tabletten wurden sichergestellt. Ermittelt wird gegen 70 Personen, es gab zwölf Festnahmen.

Ansbach/Rothenburg. Seit dem Frühjahr 2021 hatten sich für die Kriminalpolizei Ansbach vermehrt Hinweise auf ein regionales Netzwerk von

...