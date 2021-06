Zwischen Sehnsuchtsort und dem Atem der Welt

Rothenburg. „Mein Wildbad“: So lautet das Motto der ersten öffentlichen Führung mit Pfarrer Dr. Schuhmacher am Sonntag, 6. Juni, in der evangelischen Tagungsstätte Wildbad.

Der Leiter der Einrichtung nimmt seine Gäste mit auf einen sehr persönlichen Rundweg und bringt dabei sein Schwerpunktthema „Christliche Lebenskunst“ in Verbindung mit der Entstehung, Geschichte sowie Gegenwart des Hauses und mit den seit 2017 für den Wildbad-Park entstandenen Kunstobjekten. Zu erwarten ist eine Sonderführung, bei der das Wildbad als ein romantischer Sehnsuchtsort ebenso aufleuchtet wie der „Atem der Welt“, den das 2020 entstandene Kunstwerk vom Breathe Earth Collective thematisiert.

Beginn der Sonderführung ist 15 Uhr. Anmeldungen unter Telefon 09861-977-0 oder per E-Mail (info@wildbad.de)