Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 31. März 1945 - Weite Teile der Rothenburger Altstadt werden bei einem Luftangriff zerstört / Gastwirt Karl Thürauf erinnert sich an Kriegsbeginn, Luftangriff und Neuanfang Zweiter Weltkrieg: In Rothenburgs Glocken-Keller Todesangst ausgestanden

Am 31. März 1945 legten US-amerikanische Bombenflugzeuge weite Teile der Rothenburger Altstadt in Schutt und Asche. Glocken-Wirt Karl Thürauf erinnert sich an den Kriegsbeginn, an den Luftangriff und an den Neuanfang.