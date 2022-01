Zwei Personen schwer verletzt

Geißelhardt. Ein 63-jähriger Opel Lenker befuhr am Samstagmittag um 13.16 Uhr die Öhringer Straße in Fahrtrichtung Geißelhardt. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal in eine entgegenkommenden 58-jährige Audi-Lenkerin. Beide wurden schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 23 000 Euro beziffert. Der Rettungsdienst war mit sechs Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort, die Feuerwehr Mainhardt mit vier Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften. Ein zunächst geplanter Rettungshubschrauber konnte wetterbedingt nicht starten. Die Straße war bis etwa 15.50 Uhr komplett gesperrt.

