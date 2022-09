Zwei Frauen schwer verletzt

Schöntal. Eine 76-jährige Ford-Lenkerin war am Samstagabend, gegen 18 Uhr, auf der L 1025 von Westernhausen in Richtung Bieringen unterwegs. In einer langgestreckten Linkskurve geriet die 76-Jährige aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen den entgegenkommenden Opel Astra einer 64-Jährigen. Die Opelfahrerin wurde bei dem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschließend mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Die Fahrerin des Ford erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Auch sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 13 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1