Zur mehreren Unfällen mit Beteiligung von Motorradfahrern kam es am Wochenende im Hohenlohischen. Bei Frankenhardt ereignete sich ein Frontalzusammenstoß zwischen Bikern.

Am Sonntag gegen 17.20 Uhr war ein 54 Jahre alter Yamaha-Biker auf der K2665 von Steinehaig kommend in Fahrtrichtung Großaltdorf unterwegs. Hier unterlief im ein Fahrfehler, so dass er mit seiner Maschine ins

...