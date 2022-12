Zwei Fälle von Unfallflucht

Rothenburg. In der Rothenburger Adam-Hörber-Sraße kamen sich am Donnerstag kurz vor 17 Uhr, zwei Pkw entgegen, die sich an den linken Außenspiegeln streiften, so dass ein Sachschaden entstand. Der in Richtung Obere Bahnhofstraße fahrende VW-Polo-Fahrer hielt verkehrsbedingt nach 200 Meter an und sah, dass der entgegengekommenen ebenfalls Pkw anhielt, der Fahrer den Schaden an seinem Spiegel ansah und dann in Richtung Ansbacher Straße weiterfuhr. Hier könnte es sich um ein silber-graues Fahrzeug gehandelt haben. Sachschaden: rund 300 Euro. Zeugenhinweise gehen an die Polizei Rothenburg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Ansbacher Straße kam es am Donnerstag kurz vor 17 Uhr zu einer weiteren Unfallflucht, bei der ein über 80-jähriger Autofahrer den linken Seitenspiegel eines geparkten Pkw beschädigte. Seine etwas jüngere Beifahrerin konnte aber keinen Schaden feststellen und der Fahrer fuhr weiter. Er wurde aber ermittlt.