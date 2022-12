Zwei Autos prallen bei Niederstetten aufeinander

Niederstetten. Totalschaden an zwei Fahrzeugen entstand am Sonntagabend bei einem Auffahrunfall bei Niederstetten. Gegen 21 Uhr prallten ein VW Golf einer 30-Jährigen und ein Audi A3 einer 50-Jährigen zusammen. Beide Fahrerinnen befuhren mit ihrem Auto die Landesstraße 1001 zwischen Oberstetten und Niederstetten. Die 50-Jährige bemerkte am rechten Fahrbahnrand etwas, weshalb sie leicht abbremste. Direkt darauf bremsten vermutlich die Sicherheitssysteme des Wagens das Auto komplett bis zum Stillstand ab. Dies bemerkte die dahinter fahrende 30-Jährige vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem VW auf den Audi auf. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf zirka 20 000 Euro geschätzt.

