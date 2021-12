Zwei Abendproduktionen und drei Kinderstücke

Feuchtwangen. Die Kreuzgangspiele im mittelfränkischen Feuchtwangen erfreuen sich seit vielen Jahren der Schirmherrschaft des bayerischen Ministerpräsidenten. Die traditionsreichen Festspiele gehen 2022 bereits in ihre 74. Spielzeit. Nun hat der amtierende Ministerpräsident Dr. Markus Söder seine Schirmherrschaft für die nächste Spielzeit zugesagt.

Vom 5. Mai bis zum 14. August 2022 ist wieder Sommer-Festspielzeit in Feuchtwangen: Zwei große Abendproduktionen stehen im Kreuzgang auf dem Programm. Zum einen das Singspiel „Im weißen Rössl“, ein betörendes Fest des Lebens mit viel Musik und bekannten Liedern. Zum anderen wird Friedrich Schillers „Kabale und Liebe“ zu erleben sein, ein unglaubliches Stück Weltliteratur um eine große Liebe zweier junger Menschen.

Für Kinder gibt es sogar drei Stücke: Im Kreuzgang wird „Pippi Langstrumpf“ Groß und Klein begeistern. Im Nixel-Garten an der alten Stadtmauer präsentieren die Kreuzgang-spiele für die Kleinsten ab drei Jahren „Das Spiel vom dicken, fetten Pfannekuchen“ und „Frederick“. Darüber hinaus ist im Nixel-Garten das „Antigone-Projekt“ nach dem griechischen Tragödienklassiker zu sehen und eine Theaterperformance widmet sich unter dem Titel „Bachmann“ der berühmten gleichnamigen Autorin, die sich in ihrem Schaffen intensiv mit dem Faschismus auseinandergesetzt hat. Auch in der Reihe Kreuzgangspiele extra werden zahlreiche Veranstaltungen stattfinden: die Kreuzgangspiele bieten auch 2022 wieder ein vielfältiges Rahmenprogramm vom Theaterspaziergang bis zur legendären Mitternachtsrevue und einem Konzert mit Georg Ringsgwandl.

Alle Termine gibt es auf www.kreuzgangspiele.de sowie in Papierform. Karten für die Spielzeit 2022 gibt es sowohl im Internet als auch im Kulturbüro der Stadt Feuchtwangen, Telefon 09852/ 904 44, E-Mail: mail@kreuzgangspiele.de.

