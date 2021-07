Zusatzvorstellung des Musicals „Sugar“ in Röttingen

Röttingen. Interessierte, die noch keine Karten buchen konnten oder ein zweites Mal die Vorstellung besuchen möchten, haben am Montag, 9. August, um 20.30 Uhr die Gelegenheit, auf Burg Brattenstein in die wilden 20er Jahre einzutauchen. Karten für den Zusatztermin des Musicals „Sugar – manche mögen’s heiß“ sind ausschließlich direkt beim Festspielbüro der Frankenfestspiele, Telefon 09338/97 28 -55 erhältlich. Online und in externen Vorverkaufsstellen können für den Zusatztermin keine Karten gebucht werden. Bei den Frankenfestspielen Röttingen sind bis 22. August außerdem noch zu sehen: die Komödie „Ziemlich beste Freunde“ (ausverkauft), die Operette „Orpheus in der Unterwelt“ sowie das Gastkonzert von „Willy Astor & Freunde“ (ausverkauft). Für die August-Termine von „Orpheus in der Unterwelt“ können noch Karten gebucht werden. Nähere Informationen im Internet unter www.frankenfestspiele.de. Bild: Frankenfestspiele

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1