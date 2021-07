Zusammenstoß mit Folgen

Forchtenberg. Zwischen einem VW Golf und einem Audi ist es am Dienstag in Forchtenberg zu einem Zusammenstoß gekommen.

Der 84-Jährige am Steuer des Golf war gegen 18 Uhr aus Richtung Tuchbleiche her kommend auf dem Brechdarrweg in Richtung Kreuzung Untere Straße und Schlossstraße unterwegs. Als der Mann geradeaus in Richtung Schlossstraße weiterfahren wollte, übersah er aus Unachtsamkeit und Starkregen eine von rechts kommende 43-Jährige mit ihrem Audi.

Die Frau hatte vor, die Kreuzung geradeaus in Richtung Landesstraße zu passieren. Es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurde der VW Golf nach links abgewiesen, woraufhin dieser mit der rechten Fahrzeugecke noch leicht gegen die Hausecke eines Gebäudes stieß. Ein Schaden an dem Gebäude entstand nicht. Der Schaden an den Autos beziffert sich auf 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.