Hohenlohekreis. Erneut zurück zu einem verschärften Anti-Corona-Maßnahmenpaket im südwestlichen Nachbarlandkreis: Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat am vergangenen Wochenende insgesamt 61 neue Corona-Infektionsfälle an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag damit am 28. März beim Faktor 268,1 pro 100 000 Einwohner.

Rund die Hälfte aller Betroffenen war bereits als Kontaktperson in Quarantäne, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Landkreisverwaltung. Aufgrund eines bestätigten Falls in einer Kinderbetreuungseinrichtung im Kochertal musste für dreißig Kontaktpersonen eine Quarantäne angeordnet werden. Zudem gibt es einige weitere Fälle in bereits betroffenen Unternehmen und Einrichtungen in Hohenlohe.

Erweiterte Maskenpflicht

Mit Wirkung vom 29. März treten die Änderungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in Kraft. Das Hohenloher Landratsamt will jetzt weitere Maßnahmen umsetzen, insbesondere eine Ausgangsbeschränkung in der Nachtzeit und erweiterte Maskenpflicht. Die Allgemeinverfügungen wurden am Montag mit den Gemeinden abgestimmt und veröffentlicht.

Notbremse hat wenig Effekt

„Wir dürfen die momentane Lage nicht auf die leichte Schulter zu nehmen – wir sind mitten in der Dritten Welle. Die verschärften Regelungen der Notbremse, die im Hohenlohekreis seit Mitte März gelten, haben leider keine ausreichende Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus im Hohenlohekreis gebracht“, lässt sich Landrat Matthias Neth im Zusammenhang mit den vorgesehenen Verschärfungen der Woche in einer aktuellen Pressemitteilung zitieren. „Wir müssen alle gemeinsam an den vielen Faktoren der Pandemiebekämpfung arbeiten: Einhaltung des Regelwerks, größtmögliche Kontaktreduzierung, Nutzung der Corona-Warn App, zügiges Impfen und Nutzung der Testangebote“, so Matthias Neth. lra

