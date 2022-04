Im Altkreis Crailsheim sind immer mehr Flüchtlinge unterzubringen (unser Foto zeigt die Ankunft im sicheren Hafen der evangelischen Freikirche Ekklesia in Rot am See). In Schrozberg werden nun leerstehende Wohnungen für die Anschlussunterbringung gesucht.

© Birgit Trinkle