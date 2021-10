Zunächst kann nur ein Teil der geplanten Bauplätze bebaut werden

Aub. Auch wenn zunächst nur ein Teil der geplanten Bauplätze bebaut werden kann: Der Auber Stadtrat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, das neue Baugebiet „Heerstraße II“ zu verwirklichen.

Bereits mit Beschluss vom 6. August 2018 hatte der Auber Stadtrat beschlossen, zur Abrundung des Siedlungsgebietes nördlich der Heerstraße neue Bauplätze zu schaffen und das Neubaugebiet „Heerstraße II“ zu entwickeln. In wiederholten Beratungen hatte sich der Stadtrat mit den Einwendungen und Anregungen von Behörden und anderer Träger öffentlicher Belange zu befassen.

Jürgen Bauer vom Ingenieurbüro „Plan 2O“ erläuterte dem Stadtrat erneut die Argumente, die Behörden und Verbände in einer zweiten Anhörung zum geplanten Neubaugebiet vorbrachten.

Lärm ist Problem

Entscheidendster Punkt ist dabei die Immission aus dem benachbarten Steinbruch. Nicht einmal die Sprengungen dort sind das Problem sondern der Lärm, der durch den laufenden Betrieb des Steinbruches entsteht. Das Landratsamt Würzburg wies darauf hin, dass acht der entstehenden vierzehn Bauplätze deshalb aktuell gar nicht bebaut werden können.

Ob und wann diese bebaut werden können, hängt von den Ergebnissen regelmäßig zu erstellender Lärmmessungen des Steinbruches ab. Der Betreiber hat der Stadt zwar zugesichert, über die Ergebnisse zu informieren, regelmäßige Messungen finden allerdings nur alle fünf Jahre statt. Wollte die Stadt selbst messen lassen, müsse sie mit Kosten von aktuell rund 3 000 Euro je Messung rechnen. Lärmimmissionen werden aber auch von einer nahen Staatsstraße eingetragen. Hier ist ein Lärmschutzwall erforderlich, zudem dürfen die der Straße naheliegenden Bauplätze nur so bebaut werden, dass Aufenthaltsräume in den Obergeschossen auf der straßenabgewandten Seite des jeweiligen Gebäudes einzuplanen sind. Andernfalls sind bauseits Lärmschutzauflagen einzuhalten.

Wasserrechtliche und bodenschutzrechtliche Bedenken wurden keine vorgebracht, im Hinblick auf Artenschutz wurden in den vergangenen Jahren Untersuchungen vorgenommen. Vorkommen von Hamstern oder Zauneidechsen wurde dabei nicht festgestellt. Die bestehende Hecke sei als Biotop gelistet, werde vom Bebauungsplan zwar nicht betroffen, doch sei bei der Umsetzung auf deren Erhalt zu achten.

Um Niederschlagswasser geregelt ableiten zu können werden von den künftigen Siedlern dort Regenwasserzisternen gefordert. Jeweils drei Kubikmeter sind für die Rückhaltung der Niederschläge vorzuhalten, drei weitere Kubikmeter können für Brauchwasser, beispielsweise für die Gartenbewässerung oder für die Toilettenspülung genutzt werden.

Das Amt für ländliche Entwicklung hinterfragte den Baulandbedarf der Stadt Aub. Der Stadtrat verneinte eine über den Bedarf hinausgehende Siedlungsentwicklung anzustreben. Außerdem wird auf die Städtebauplanung verwiesen, die bemüht sei, Leerstände zu aktivieren und Baulücken zu schließen. Abschließend beschloss der Stadtrat einstimmig den Bebauungsplan „Heerstraße II“ mit den bekannten Einschränkungen und erließ eine entsprechende Satzung. Diese wird nun in der üblichen Weise öffentlich ausgelegt. Als nächstes steht die Erschließungsplanung des Baugebietes an. Offen bleibt zunächst die Frage, ob das neue Baugebiet gleich insgesamt erschlossen werden soll oder ob man sich zunächst auf die Bauplätze beschränken will, die gleich bebaut werden können.

Brandschutzmaßnahmen

Bauamtsleiter Dietmar Schmidt gab die Vergabe von Brandschutzmaßnahmen und deren Bauüberwachung im neuen Jugendtreff im Dachgeschoss des Hauses der Wasserwacht bekannt, die für 4936 Euro und 3796 Euro vergeben wurden. Der Auftrag, die Fenster im Anbau des Auber Kindergartens zu erneuern und Sonnenschutz anzubringen wurde für 20 109 Euro an den günstigsten Anbieter vergeben. Bürgermeister Roman Menth informierte über die Höhe der diesjährigen Jugendförderung an die örtlichen Vereine. Diese betrug wieder 3 000 Euro und wird verteilt für die Betreuung von insgesamt 262 Kindern und Jugendlichen. Das entspricht einer Förderung von 11,45 Euro je Betreuungsplatz. Am meisten profitiert davon die Musikkapelle Baldersheim/Burgerroth, die die meisten Kinder und Jugendlichen betreut.

Der Markt der Vereine sei ein voller Erfolg gewesen, so Menth weiter, ein „toller Tag und eine tolle Gemeinschaftsaktion“. Alleine die Tatsache, dass alle Ortsteile mitgemacht haben lobte er und bedankte sich bei allen, die sich engagiert haben.

Die Gemeindestraße von Burgerroth nach Bieberehren sei vor kurzem renoviert, die schadhafte Tragschicht abgefräst und erneuert worden. Dazu wurden die Gräben gereinigt und die Bankette befestigt. Geärgert habe er sich dabei über Autofahrer, die die Sperrung der Straße nicht akzeptierten und durch die Baustelle gefahren seien. Michael Neckermann äußerte sein Unverständnis ferner über vermutlich „jugendliche Räuber“, die bereits nach wenigen Tagen die Pfosten entlang der Straße beschädigt, umgeworfen oder abgeschnitten haben. ag