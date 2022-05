Zum Schweiß gesellt sich die Freude

Die „Kreuzweg-Greenkeeper“ Leo Heller und Michael Behr sind wieder voll im Einsatz. Sie pflegen das Areal unterhalb der Kapelle in Bieberehren.

Bieberehren. Als Nachfolger von Hans Wunderlich, der Jahrzehnte lang die Anlage am Eulenberg gepflegt hat und einer Übergangszeit durch die alten Herren der Wandergruppe des Sportvereins mit etwa sieben Personen, hat Leo Heller 2015 zunächst allein die Arbeit übernommen. Der 73-Jährige wollte vor allem den etwas verwahrlosten Rand des Aufstiegs zur Kapelle wieder in Ordnung bringen. Seit 2020 wird er nun vom ehemaligen Bauhofmitarbeiter Michael Behr tatkräftig unterstützt. Dass vor allem die großen Grasflächen zwischen den 14 Kreuzwegstationen immer gemäht werden, liegt besonders Leo Heller und Michael Behr am Herzen.

Da die Anlage eine Größe von 237 Metern Länge und 13 Metern Breite bei teils 26-prozentigem steilen Gelände mit rund 60 Höhenmetern hat, fallen allein für das meist drei- bis viermalige Mähen im Jahr über 50 Arbeitsstunden an.

Der 65-jährige „Neurentner“ Michael Behr arbeitet gerne mit Motorsense, wie er sagt, und wollte den meist allein mit Schutzanzug und Visier schwitzenden Leo gerne unterstützen. Auch wenn es oft viel Schweiß kostet, machen es beide von Herzen und mit viel Freude, wie sie gemeinsam erklären. Ein ganz wichtiger ehrenamtlicher Mitstreiter betont Leo Heller, ist auch Anton Peppel. Der 70-jährige ehemalige Maurer kennte die Geschichte rund um das Käppele wie kaum ein zweiter und sorgt sich, vor allem auch zur Freude der Kath. Kirchenverwaltung, ebenfalls seit Jahren um das Kleinod. Seit Jahren ist die Kapelle ein viel und gern besuchter Ort der ganzen Region. Mit allen Anliegen und Nöten kommen die Gläubigen aus nah und fern, um beim Kreuz auf dem Berg Hilfe zu erbitten.

Viele Weihgeschenke in der Kapelle geben Zeugnis von den zahlreichen erhörten Gebeten. Der Bau der Kapelle selbst ist nach einer mündlichen Überlieferung auf einen Bauer zurückzuführen, der mit seinen Pferden auf dem Eulenberg sein Feld bewirtschaftete. Als gegen Abend das Tagwerk schon fast vollbracht war, konnten die Rösser vor dem Pflug nicht mehr. Durch kräftige Peitschenhiebe aufgeschreckt, scheuten die Pferde, rissen wild aus und schleiften den Bauer, der sich in den Zügeln verfangen hatte mit. Gespann und Bauer stürzten in die Schlucht.

Doch oh Wunder, tief unten am Abhang kniete betend der Ackermann und gelobte aus Dank für sein erhörtes Flehen, auf der Höhe ein Kreuz errichten zu lassen. In der Zeit von 1850 bis 1852 bauten die Bieberehrener eine kleine Kapelle um das Kreuz.

Grundlegend gereinigt

Daher gibt es in diesem Jahr auch ein kleines Jubiläum zu feiern, dem 170. seit der Fertigstellung. Vor fünf Jahren wurden die Bergkirche und das Eichenholzkreuz für 65 000 Euro durch Spenden und zahlreiche freiwillige Helfer rundum saniert und strahlt wieder auf die Gollachgemeinde herab.

Auch die 14 sandsteinigen Kreuzwegstationen aus dem Jahre 1860, gestiftet vom Burgerrrother Georg Kinzinger, wurden mit einem Hochdruckgerät gereinigt und witterungsbeständig versiegelt. Mit zu dem tollen Erscheinungsbild trugen aber auch die Fällarbeiten links und rechts der 240 Stufen bei.

Die verwucherten Hecken und Bäume wurden vor Jahren zurückgeschnitten, damit man sowohl von oben als auch von unter einen freien Blick hat. Natürlich erleichterte man sich dadurch auch die jährlichen Pflegearbeiten erheblich. Eine ausführliche Schaubildtafel neben der Ölbergs-Kapelle (1881) am Fuße des Kreuzbergs sorgt für die nötigen Informationen. Die Kreuzkapelle ist nicht nur der Stolz der Einheimischen, sondern zieht durch ihre exponierte Lage, nur wenige Meter neben dem Fünf-Sterne-Radweg „Liebliches Taubertal“ und dem Kulturweg auch viele Auswärtige zu Fuß, per Rad, Auto oder Motorrad an, um von dort den Ausblick ins Taubertal, in den knapp vierzig Kilometer entfernten Steigerwald mit dem Schwanberg zu genießen.

Dass der Weg so viel Beachtung und Aufmerksamkeit findet, dazu trage aber auch die sehr gute Beschilderung von Anton Peppel bei, betont Michael Behr.

Manch einer nutzt auch die Gelegenheit, um sich in der Tag und Nacht geöffneten Kapelle mit Holzkreuz oder auf der Sitzgruppe vor der Kapelle ein paar Minuten der inneren Ruhe und Einkehr zu gönnen. Noch heute ziehen die Bieberehrener mindestens einmal im Jahr von ihrer Pfarrkirche Peter und Paul hinauf zur Kreuzkapelle.