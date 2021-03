Continental investiert rund 14 Millionen Euro für erhöhte Kapazität und mehr Nachhaltigkeit am Standort Weißbach.

Weißbach. Das Technologieunternehmen Continental investiert rund 14 Millionen Euro in zusätzliche Kapazitäten und nachhaltige Produktionsbedingungen an seinem Standort Weißbach (Hohenlohekreis). „Damit sichern wir die Zukunftsfähigkeit unseres Werks für Oberflächenmaterialien und geben gleichzeitig unseren Mitarbeitern eine Perspektive für die Zukunft“, erklärt Dr. Dirk Leis, der bei Continental die Geschäftseinheit Oberflächen leitet.

Zwölf Millionen Euro fließen dabei in eine Anlage zur Folienherstellung, weitere zwei Millionen Euro in eine zusätzliche Abluftreinigungsanlage.

Die neue Folienlinie samt einer Schneidemaschine ermögliche es dem Standort, weiterzuwachsen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Mit ihr werde die Kapazität des Standorts deutlich steigen.

In Weißbach werden unter anderem Design- und Funktionsfolien für Endverbraucher produziert, die ihre vier Wände dekorativ verschönern oder funktional aufwerten wollen. Dieser Trend habe insbesondere in Pandemie-Zeiten stark zugenommen, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Im Industriebereich werden innovative, haltbare und wetterbeständige Außenfolien für Fensterprofile, Haustüren, Garagen und Fassaden hergestellt sowie Folien für Küchen-, Bad- und Wohnmöbel. „Die Nachfrage nach unseren Folienprodukten wächst kontinuierlich“, so Dr. Dirk Leis.

Bestandteil der Investition ist eine Folienschneidmaschine, die kundenindividuelle Konfektionierung möglich macht. Die gesamte Anlage wird voraussichtlich Anfang 2023 in Betrieb genommen. Die Mitarbeiter in Weißbach profitieren davon, dass sich durch die vierte Anlage die individuellen Arbeitszeiten verbessern. Geplant ist, dass die Maschinen nach deren Produktionsstart Anfang 2023 nicht mehr über das Wochenende durchlaufen. Der Standort kann so zu einem Schichtbetrieb ohne Sonntagsarbeit zurück kehren. Mit der ebenfalls geplanten neuen thermisch-regenerativen Abluftreinigungsanlage schütze Continental die Anwohner in Weißbach vor Immissionen und bereite das Werk schon jetzt auf kommende schärfere Grenzwerte vor. Die Anlage wird voraussichtlich im Herbst 2022 in Betrieb gehen. In Weißbach beschäftigt Continental derzeit rund 1000 Mitarbeiter. Dem Standort ist es trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds gelungen, seinen Umsatz für das Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen.