Feuchtwangen. Bei ungewöhnlich winterlichen Wetterverhältnissen haben die Proben für „Das Sams – Eine Woche voller Samstage“ begonnen; allerdings nicht wie üblich, mit einer Probe am Vormittag, sondern mit umfangreichen Ensemble-Testungen.

Die Schauspieler sowie alle Mitglieder des Kreuzgang-Ensembles, die hinter den Kulissen arbeiten, wurden dabei mittels Antigen-Schnelltests und PCR-Tests auf das Corona-Virus getestet. So konnen die Festspiele den Probenbetrieb aufnehmen. Ab jetzt folgen weitere Tests engmaschig, mindestens drei Mal pro Woche. Trotzdem werden die Proben vornehmlich im Außenbereich und mit Abstand stattfinden.

Optimistisch

Nach den ersten Testterminen begrüßten Intendant Johannes Kaetzler und Feuchtwangens 1. Bürgermeister Patrick Ruh das Sams-Ensemble im Kreuzgang. Bürgermeister Ruh blickte in seiner kurzen Ansprache optimistisch auf die Sommer-Saison und auch Intendant Kaetzler machte allen Beteiligten Mut. Immerhin darf in diesem Jahr – wenn auch unter strengen Auflagen – geprobt werden; zudem schritten die Impfungen voran und so hoffe man, dass man im Sommer Theater spielen könne. Die vergangene äußerst erfolgreiche Saison der Kreuzgangspiele mit einem Sonderprogramm, war allen Anwesenden noch in guter Erinnerung. Für alle, auf der Bühne wie davor, war dies ein besonderes Theatererlebnis.

In zwei Wochen beginnen die Proben zu „Dracula“ und eine weitere Woche später startet auch der Probenbetrieb für „Ende gut, alles gut“. Vorstellungen sind nach momentanem Stand ab 8. Mai geplant, wobei Anpassungen jederzeit vorgenommen werden können, je nach dann geltenden Bestimmungen. Gespielt wird bis zum 15. August auf der Bühne im Kreuzgang und im Nixel-Garten.

