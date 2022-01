Zu schnell und unter Drogeneinfluss

Rothenburg. Eine Streifenbesatzung führte am Donnerstag eine Lasermessung in einer Wohnsiedlung im östlichen Stadtgebiet durch. Hierbei war eine 45-jährige Autofahrerin zu beanstanden, die zu schnell unterwegs war. Beim Anhalten touchierte die Frau mit ihrem Wagen eine Vorgartenmauer. Nach Öffnung der Fahrzeugtür strömte den Beamten Cannabisgeruch entgegen. Es folgte die Anordnung einer Blutentnahme sowie die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens. Sollte das Gutachten die Drogenbeeinflussung am Steuer bestätigten, sind Fahrverbot und mehrere hundert Euro Bußgeld zu erwarten. Schließlich händigte die Frau noch eine geringe Menge Drogen aus.

