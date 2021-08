Zu schnell in den Kreisverkehr

Künzelsau. Zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen und mehreren tausend Euro Sachschaden kam es am Donnerstag in Künzelsau. Kurz nach 17 Uhr war eine 31-Jährige mit ihrem Citroen Berlingo auf der B19 in Richtung Künzelsau unterwegs. An einem Kreisverkehr musste die Frau anhalten. Im diesem Moment befuhr eine 74-Jährige mit ihrem VW den Kreisverkehr aus Richtung Künzelsau kommend. Die Frau war so schnell unterwegs, dass ihr PKW gegen einen Bordstein fuhr. Daraufhin übersteuerte die VW-Fahrerin, wodurch das Auto über eine Verkehrsinsel auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs kam und dort mit dem Citroen der 31-Jährigen kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Berlingo nach rechts abgewiesen und teilweise auf die Außenbebauung des Kreisels geschoben. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Unfall verletzt. An den Autos entstand Sachschaden von insgesamt zirka 6500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1