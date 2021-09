Zeugen gesucht

Rothenburg. Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete am Freitag gegen 10.08 Uhr, in der Hofstatt, wie ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Pkw beim Ausparken einen anderen Pkw beschädigte. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den von ihm am Pkw des Geschädigten verursachten Schaden zu kümmern beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich angeblich um einen Pkw-Kombi handeln.

Nähere Informationen zu dem Fahrzeug und dem Unfallverursacher sind nicht bekannt.