Zeugen gesucht

Blaufelden. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, Zutritt zu einem Bürogebäude in der Rudolf-Diesel-Straße. Im Gebäudeinneren brachen sie zwei weitere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Augenscheinlich wurde nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden.

Bei einem Einbruch in ein Fitness-Studio in der Kaiserstraße am Samstag kurz nach 2 Uhr drangen Unbekannte in den Innenraum der Sportstätte. Dort brachen sie einen Snackautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld sowie einige Snacks. Hinweise gehen in beiden Fällen an die Polizei Blaufelden, Telefon 07953/ 925010.