„Zeitlos“ zu Gast bei den Feuchters

Bovenzenweiler. Die Rothenburger Formation „Zeitlos“ gastiert am Freitag, 14. April, bei Feuchters in Bovenzenweiler. Seit nahezu zehn Jahren spielt die Band um die beiden Kartaks aus Rothenburg bei den Feuchters in Schrozberg-Bovenzenweiler.

Nach Corona ist dort fast schon wieder kultureller Regelbetrieb eingetreten. Die vier Musiker werden deshalb am Freitag, 14. April ab 20 Uhr in dem kleinen Weiler zwischen Schrozberg und Rothenburg ausgesprochen freudig erwartet.

„Zeitlos“ sind seit 2009 unterwegs. Mit Gudrun Branz am Bass, Sebastian Haberl am Schlagzeug sowie Lela und Martin Kartak an Gitarre, Saxophon und den Mikros ist die Band fast klassisch besetzt. Ihre Musik ist die der letzten 50 Jahre, setzt auf das besonders Gute aus Pop, Blues, Soul, Swing und Chanson. Dabei sind die Songs kein Abgreifen fertiger Originale, sondern mit eigenem Stil und Können interpretiert - eben zeitlos.

Spielfreude ist das, was die vier Musiker auszeichnet und seit vielen Jahren zusammenhält. Wenn dann schon nach kurzer Zeit der Funke überspringt, die Spielfreude sichtbar und ständiger Partner ist, ist der Weg zu einem Abend der besonderen Art vorgezeichnet.

Reservierungen sind unter Telefon 07939-8025 oder per mail erforderlich. Bild: Zeitlos