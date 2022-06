Zeit für Verliebte und für die Musik

Rothenburg. Das Wildbad Rothenburg hält auch an den kommenden Tagen wieder ein abwechslungsreiches Kulturangebot bereit. Anbei eine Übersicht.

Wegen der Erkrankung eines Musikers fällt das für Sonntag, 3. Juli, 15 Uhr geplante Konzert des Malbec-Klavierquartetts „Mozart & mehr“ ersatzlos aus. Das Sonntagscafé ist dagegen wie gewohnt von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Donnerstag, 7. Juli, 19 Uhr: „Ein Sommerabend mit Laura Belém & Nora Gomringer. Das Wildbad „macht“ etwas mit seinen Gästen und Besuchern. Das Gebäude und der Park sind einmalig, öffnen den Blick für Neues, sensibilisieren die Sinne und setzen Kreativität frei.

Seit 2017 werden ausgewählte KünstlerInnen eingeladen, hier als „Artist in Residence“ schöpferisch tätig zu sein, hier zu leben und zu arbeiten. Im Ergebnis entstehen zeitgenössische Kunstwerke, die unverwechselbar hier entstanden und ausschließlich für diesen Ort bestimmt sind. 2019 war die brasilianische Künstlerin Laura Belém „Artist in Residence“ und hat während ihres Aufenthalts die Installation „Das […] Element“ geschaffen. Die bekannte Lyrikerin, Wortakrobatin und Leiterin der Villa Concordia, Bamberg, Nora Gomringer hat dazu ein Gedicht geschrieben, vertont und eingelesen. Besucher des Wildbads können das Kunstwerk hören, wenn sie die Treppe vor dem Haupteingang des Wildbads Richtung Tauber hinunterlaufen.

Die öffentliche Präsentation und Werkbesprechung musste wegen der Coronapandemie mehrmals verschoben werden – nun aber ist es soweit. Die Besucher können sich auf Kunst, Musik und Kulinarik freuen. Die Gäste erwartet Kunst mit Laura Belém, eine Lesung mit Nora Gomringer, Musik des Gitarristen Ahmed El-Salamouny und ein brasilianisch-fränkisches Grillbuffet aus der Wildbadküche.

Tickets sind über den RTS oder über www.reservix erhältlich.

Sonntag, 10. Juli, 11 bis 14 Uhr: „Das schmeckt nach mehr …“- Ein romantischer Nachmittag für Verliebte . Der Sonntag, 10. Juli, soll von 11 bis 14 Uhr einen besonderen Nachmittag für Paare bieten, die ihr Verheiratetsein oder Zusammensein zu zweit feiern wollen – aus einem bestimmten Anlass oder einfach so. Dazu gibt es ein Buffet mit saisonalen, regionalen Leckereien in Bio-Qualität. Dazwischen gibt es Texte, Impulse und Fragen, die dazu anregen, zu zweit ins Gespräch zu kommen und die Beziehung auf diese Weise zu vertiefen. Durch die Veranstaltung führt Heidi Wolfsgruber, Pfarrerin und Bildungsbeauftragte in den Dekanaten Uffenheim und Neustadt an der Aisch. Auf Wunsch wird der Nachmittag mit einer persönlichen Segnung im Park abgerundet. Die Gäste sind um 15 Uhr zum Sonntagskonzert mit dem Orloff Duo eingeladen. Anmeldung per e-mail unter info@wildbad.de oder unter Telefon 09861/977-0.

Sonntag, 10. Juli, 15 Uhr: Orloff Duo: Die beiden erfolgreichen Konzertmusikerinnen Yulia Orlova (Violine) und Tatiana Orlova (Klavier) stehen schon seit Kindesbeinen auf der Bühne. Ihre Leidenschaft für Musik wurde mit mehreren Preisen von den internationalen Wettbewerben in Russland, Deutschland und Österreich belohnt. So gewann das Duo zuletzt den Fidelio-Wettbewerb in Wien und war ebenfalls 2019 unter den Preisträgern des Anton Rubinstein Wettbewerbes in Düsseldorf. Momentan setzten sie als Orloff Duo ihr Studium an der Hochschule für Musik in Würzburg in der Klasse von Prof. Denise Benda fort.

Die Schwestern nahmen auch an vielen musikalischen Projekten teil und traten auf verschiedenen Festivals auf. Konzertauftritte führten sie ins Moskauer Konservatorium, die Alte Oper Frankfurt, das Internationale Moskauer Musikhaus, das Kuhmo Konzerthaus, den Ehrbar Saal in Wien und in viele andere Konzertsäle. Das Repertoire des Duos reicht von Johann Sebastian Bach über die Komponisten der Romantik bis hin zu zeitgenössischer Musik.