„Zartes Pflänzchen“ Gesang blüht wieder

Niederstetten. Mit dem herrlich intonierten Orgelstück „Trumpet tune“ von Henry Purcel, gespielt von Hermann Josef Beyer begann das diesjährige Adventskonzert des Gesangvereins Liederkranz 1841 Niederstetten nach dem Weihnachtsmarkt in der Jakobskirche Niederstetten.

Die Vorsitzende, Tamara Petersik, äußerte ihre Freude, dass es nun nach den langen Jahren der Zwangspause durch Corona wieder möglich war zu singen. Und nicht nur im Liederkranz wurde das zarte Pflänzchen Gesang gehegt und gepflegt. Auch die beiden Kirchenchöre im Ort gestalteten dieses Konzert mit.

Den Auftakt machte der katholische Kirchenchor unter der Leitung von H. J. Beyer mit dem Christmas Sanctus von Lee Dangler, dem der Spiritual „This litte shine of mine“ schmissig folgte. „All on a silent night“ war eine abgewandelte englische Version von Stille Nacht und zuletzt hörte man das „Freu Dich o Welt“. Anschließend stimmte Pfarrer Silzle mit einer Lesung aus der Bibel auf die Adventszeit ein. Unter der Leitung von Regine Burdinski sang der evangelische Kirchenchor gefühlvoll „Ich will den Namen Gottes loben“ von J. S. Bach, sowie „Jesus bleibet meine Freude“, das ebenfalls von H. J. Beyer am Piano begleitet wurde.

Nun formierten sich die Sänger des Stammchores des Liederkranzes zum Kirchenchor hinzu und gemeinsam wurden bekannte Weihnachts- und Adventslieder vorgetragen. Hier wechselten sich Regine Burdinski und Edith Wolff mit der Leitung der Chöre ab.

Mit dem Friedensgebet von Franz von Assisi gestaltete Pfarrer Silzle einen wunderbaren Übergang zu dem vom Liederkranz Reloaded innig vorgetragenen „Peace“ von M. Asander.

Die folgenden Stücke „All bells in Paradise“ von J. Rutter und „O holy night“ von J.S. Dwight sangen der Stammchor des Liederkranzes und Reloaded gemeinsam.

Im letzten Stück „Easy snow of Bethlehem“ begannen Schülerinnen und Schüler des Schulchores des Gymnasiums Weikersheim, ebenfalls geleitet von Edith Wolff mit einem Solo der drei Stücke, die zu einem großen Dreiklang zusammenschmolzen, der die Zuhörer sichtlich begeisterte.

Nach dem Segen sangen alle Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit der Gemeinde noch das beliebte Adventslied „Tochter Zion“. Wie zuvor angekündigt, sind die Spenden für die Tafel des diakonischen Werks Main-Tauber in Bad Mergentheim angedacht. belu