Zahl der Teilnehmer beim Stadtradeln im Hohenlohekreis auf 2245 gestiegen

Hohenlohekreis. Bis zum Ende der zweiten Woche der Aktion „Stadtradeln“ im Hohenlohekreis wurden rund 340 000 Kilometer erradelt. Damit wurden wie schon in der ersten Woche 170 000 Kilometer gesammelt. Die Zahl der aktiven Radelnden nimmt nach Angaben des Landratsamtes weiter zu und hat sich im Laufe der zweiten Woche auf 2245 erhöht. Auch bei den Mitgliedern von Kommunalparlamenten gab es einen Anstieg von acht auf 72 Radelnde. Betrachtet man die erradelten Kilometer bei den Teams mit einer Größe von mehr als 15 aktiven Radlern, führt derzeit das Team „Ziehl-Abegg“ mit 330 Kilometern pro aktivem Radler, gefolgt vom Team der Feuerwehr Pfedelbach mit 241 Kilometern und dem „#teamcoax“ aus Forchtenberg mit 238 Kilometern. Insgesamt wurden bislang 50 Tonnen CO2 eingespart. „Wir freuen uns, dass sich auch mehrere Schulen im Hohenlohekreis an der Aktion beteiligen“, sagt Yvonne Hoffmann, Radbeauftragte des Hohenlohekreises. Bisher hat das Ganerben-Gymnasium in Künzelsau mit rund 7000 die meisten Gesamtkilometer erradelt und liegt damit in der Gesamtwertung auf dem achten Platz. Im Schulranking folgen die Teams des Hohenlohe-Gymnasiums Öhringen mit rund 6600 Kilometern und der Pestalozzi-Schule Pfedelbach mit 6300 Kilometern.

Bei der Aktion „Stadtradeln“ zähle jeder Kilometer, so Hoffmann, egal ob man jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit fährt oder zweimal in der Woche das Rad nutzt, um den Einkauf vom Wochenmarkt nach Hause zu transportieren. „Jede Fahrt mit dem Fahrrad ist ein Beitrag zum Klimaschutz, vor allem, wenn man das Auto dafür stehen lässt.“

Die bundesweite Aktion „Stadtradeln“ findet im Hohenlohekreis noch bis 4. Juli statt. Ziel des kommunalen Wettbewerbs ist es, innerhalb von drei Wochen möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen und dabei sowohl Bürger als auch Unternehmen und Verwaltungen für das Radfahren im Alltag zu begeistern. Eine Teilnahme ist jederzeit möglich, es genügt eine Anmeldung unter www.stadtradeln