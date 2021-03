Aub. Mit einem ökumenischen Gedenkgottesdienst erinnerst die Stadt Aub an Alfred Eck. Am 7. April jährt sich zum 76. Mal die öffentliche Hinrichtung von Eck auf dem Auber Marktplatz.

In den letzten Wochen des Krieges wollte die deutsche Wehrmacht neben Aub auch Baldersheim gegen die anrückenden Amerikaner verteidigen. Der damalige Bürgermeister Franz Engert, Josef Neeser und Alfred Eck versuchten eine kampflose Übergabe des Ortes zu erwirken, was ihnen auch gelang. Alfred Eck forderte die deutschen Soldaten auf, den Ort zu verlassen. Bei deren Abzug aus Baldersheim wurde Eck jedoch festgenommen, in Aub von einem unrechtmäßigen Standgericht verurteilt und erhängt.

Die Stadt Aub hat sich entschieden, die damaligen Geschehnisse in einem Geschichts-Arbeitskreis aufzuarbeiten. Aus diesem ist im Jahr 2019 die Wanderausstellung „Die Retter von Baldersheim“ entstanden. In einem nächsten Schritt soll nun an der Hinrichtungsstelle am Auber Marktplatz eine Gedenktafel im Rahmen eines ökumenischen Gedenkgottesdienstes enthüllt werden.

Der Gedenkgottesdienst findet am Mittwoch, 7. April um 18 Uhr auf dem Auber Marktplatz statt. Weiter wurde zur Wanderausstellung „Die Retter von Baldersheim“ ein Begleitheft erstellt.

Aufgrund der pandemischen Lage erinnert die Stadtverwaltung alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran, eine Maske zu tragen sowie die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. mrz/stv