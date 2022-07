Wortakrobatik in allen denkbaren Spielarten

Bad Windsheim. Was deutschlandweit ein großer Erfolg ist, hält im 40. Jubiläumsjahr auch Einzug in den Veranstaltungskalender des Fränkischen Freilandmuseums des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim. Am Sonntag, 17. Juli, findet nach mehrjähriger Pause wieder ein Poetry Slam statt – moderiert von Szene-Star Michael Jakob, dem zweifachen fränkischen Poetry Slam-Meister.

Die Idee dieses Bühnenformats, das mittlerweile im immateriellen Weltkulturerbe der Unesco aufgenommen wurde, ist einfach wie spannend zugleich: Poeten und Geschichtenerzählerinnen aus der Region begeistern mit feinfühliger Lyrik, Prosa-Comedy oder Improvisation.

Es wird gereimt, gerappt, geflüstert oder geschrien, denn es gibt alle denkbaren Spielarten, die mit dem gesprochenen Wort machbar sind. Die Beiträge sind so unterschiedlich wie die Protagonisten selbst. Das Publikum kürt am Ende eine Siegerin beziehungsweise Sieger dieses nicht ganz ernst gemeinten Wettstreits um die besten Texte!

Der Slam findet zweimal statt, die Runden starten um 14 Uhr und 16 Uhr in der Scheune aus Mailheim in der Baugruppe West, Dauer jeweils etwa 90 Minuten. Der Eintritt zum Poetry-Slam am 17. Juli ist im Museumseintritt enthalten.