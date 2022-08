Wo die Tauber murmelt und die Bienen summen

Rothenburg. Einer der landschaftlich und architektonisch schönsten Orte im ganzen Umkreis, das Wildbad Rothenburg, bietet am Wochenende eine seiner Kulturveranstaltungen an. Am Sonntag, 28. August, um 13 Uhr kann man in einer „Park Pittoresk-Führung“ Gartenkunst an der Tauber hautnah erleben. Die Sonderführung bietet abwechslungsreiche Szenarien des historischen Kurparks mit seinen vielen romantischen Aussichten und Sichtachsen.Die mittlerweile fünf Kunstwerke der „art residency wildbad“ bilden einen spannenden Kontrast zum einmaligen Gebäudeensemble. Wer sich bezaubern lassen will, geht am Sonntag da hin, wo die Tauber murmelt, die Wildbad-Bienen summen und die Spechte hämmern … Festes Schuhwerk ist erforderlich, Treffpunkt ist am Rondell am Haupteingang. Ein kleiner Obulus ist vor Ort beim Stadtführer zu entrichten. Um 15 Uhr findet am selben Tag das Sonntagskonzert mit dem „Franck Trio“ statt. Zu diesem gehören Yue Hu (Violine) aus China; Mahgol Taheri (Violoncello) aus dem Iran, und Mizuho Quaiser-Itakura (Klavier) aus Japan. Die drei Musikerinnen aus Würzburg haben sich den Werken des französischen Komponisten César Franck verschieben und spielen unter anderem dessen Klaviertrio Fis-Dur Op.1 Nr.1. Das Sonntagscafé im historischen Speisesaal ist von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Bild: Tom Schrade

