Ein Unbekannter sorgte in der Nacht auf Freitag für einen wirtschaftlichen Totalschaden an einem Audi in Öhringen. Ein 26-Jähriger war mit diesem gemeinsam mit seinem Beifahrer auf der Platanenallee in Richtung Schlüsselring unterwegs.

Dort kam den beiden gegen 0 Uhr auf ihrer Spur in einer leichten Linkskurve ein schwarzer Pkw mit Xenon-Scheinwerfern entgegen. Der 26-Jährige wich aus

