„Wir wollen die Leute neugierig machen“

Niederstetten. Schon lange haben sie zum Stadtbild gehört, die kleinen grünen Schilder, die den Besuchern von Niederstetten die historischen Gebäude der Stadt im Vorbachtal erklärten. Vor über 35 Jahren von Albert Dod liebevoll gestaltet, hatten Wind und Wetter die Aufschriften vielfach unleserlich werden lassen. Deshalb dachte man schon seit geraumer Zeit beim „Steidemer Männle“, dem Niederstettener Heimatverein, über eine Erneuerung der Schilder nach. Wie gerufen kam in diesem Zusammenhang das Förderprogramm „Neustart Kultur“, das die durch Corona arg gebeutelte Kulturlandschaft mit neuen Impulsen beleben soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein sorgfältig ausgearbeiteter Förderantrag für die Bezuschussung eines Audioguides mit dem Titel „Niederstetten erleben – ein Stadtspaziergang!“ wurde erstellt und kurze Zeit danach auch bewilligt. In der Folgezeit mussten die Basistexte geschrieben werden, die dann von den Mitarbeitern der Xantener Spezialfirma museum.de bearbeitet, erweitert und in eine Hörform überführt wurden, bis schließlich das Ganze mit professionellen Sprechern aufgenommen werden konnte. Auf diese Weise entstanden 35 Audiostationen, die den gesamten Bereich der Niederstettener Kernstadt abdecken.

Jetzt konnte das Ganze feierlich vor den Rathausarkaden eingeweiht werden und eine ganze Reihe von Niederstettenern mit ihren Freunden und Gästen fand sich dazu ein. Die Einführung übernahm Dr. Adalbert Ruhnke, der den Audioguide im Auftrag des „Steidemer Männle“-Vorstands erarbeitet hat. An jedem der ausgewählten Gebäude befindet sich nun ein Hinweisschild mit einem QR-Code, über den der Text der jeweiligen Station ganz einfach eingescannt und abgehört werden kann. Unterlegt ist das Ganze mit Bildmaterial und teilweise auch Musik. Der gesamte Audioguide kann übrigens überall auf der Welt jederzeit über das Internet abgerufen werden: schließlich ist auch eine englische Tonspur eingearbeitet worden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dr. Ruhnke sprach auch den „Hintergedanken“ an, den die Initiatoren mit der Aktion verbinden, denn die Aufgabe des Vereins besteht satzungsgemäß darin, historisches Wissen und geschichtliches Bewusstsein zu fördern und zu verbreiten. Das Medium des Audioguides wurde ganz bewusst gewählt, weil heute fast jeder ein Smartphone bei sich trägt und gern bereit ist, sich den jeweiligen Text anzuhören, sobald seine Neugier geweckt ist.

Interessante Geschichte

Niederstetten hat – was man von einer kleinen Stadt abseits der großen Zentren eigentlich nicht erwartet – eine sehr interessante Geschichte aufzuweisen. Entwicklungen und Ereignisse, die sich in ganz anderen Teilen Deutschlands abspielten, fanden hier ihren Niederschlag. Die Beschäftigung damit soll es den Stadtbewohnern ermöglichen, die Besonderheit ihres Ortes zu erkennen und sich verstärkt mit ihrer Heimatgemeinde zu identifizieren. Weiterhin ist die Einbindung des Audioguides in ein Stadtmarketingkonzept geplant, denn – so wurde betont – „wir wollen, dass die Bekanntheit von Niederstetten gesteigert wird.“

Der stellvertretende Bürgermeister Ulrich Roth freute sich in seiner Rede, dass durch den Audioguide ein wichtiger moderner Impuls für die Stadt gesetzt wird und begrüßte die Anregung zur Erstellung eines Stadtmarketingkonzepts. Ganz besonders dankte er den Aktiven des Heimatvereins für ihre Initiative.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Anschließend wurde die Audiostation des Hauses Frey, dem Ort des ehemaligen Heimatmuseums, für alle hörbar gemacht. Das ehrwürdige alte Gebäude liegt dem „Steidemer Männle“ ganz besonders am Herzen, denn schließlich hat der Verein jahrzehntelang für dessen Erhaltung gekämpft. Dies nahm Walter Krüger, der Vorsitzende des „Steidemer Männle“, zum Anlass, das Wort zu ergreifen, um in einer sehr engagierten Rede die hohe Priorität des Erhalts historischer Bausubstanz herauszustellen. Zwei Flaschen mit edlem Inhalt hatte Walter Krüger mitgebracht und überreichte sie mit Dankesworten an Dr. Ruhnke und an Sandra Neckermann vom Kulturamt der Stadt Niederstetten.

Großes Engagement

Weitere offizielle Dankesworte für die Unterstützer des Projekts schlossen sich an : das große Engagement von Sandra Neckermann bei allen organisatorischen Herausforderungen wurde besonders hervorgehoben und die Assistenz durch ihre junge Mitarbeiterin Mandy Wolz blieb nicht unerwähnt. Dank ging auch an Martin Heuwinkel vom jüdischen Museum in Creglingen, von ihm war seinerseits der Hinweis auf das Förderprojekt „Neustart Kultur“ ausgegangen. Auch die Mitarbeit von Vereinsfotograf Karl Fink, der etliche seiner Fotos beigesteuert hatte, war sehr wichtig. Ein ganz besonderer Dank ging von den Initiatoren an die Hausbesitzer, die ohne Umschweife bereit waren, die Anbringung der Schilder an ihren Gebäuden zu gestatten. Nun kam es zur Eröffnung des Audioguides: um die Mittelsäule der Rathausarkaden – an der sich die beiden ersten Schilder des Stadtspaziergangs befinden – war ein breites rotes Band geschlungen, das nun von Walter Krüger, Ulrich Roth und Dr. Ruhnke unter dem Beifall der Anwesenden feierlich durchtrennt wurde.

Einen besonders heiteren Rahmen gaben der Veranstaltung die Vorbachtaler Musikanten, die mit ihrer mitreißenden Musikauswahl sehr zum Gelingen der Einweihung beitrugen. hvn