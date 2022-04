Wir wirkt sich Corona auf die Vereine aus?

Hohenlohe/Vorbachzimmern. Dr. Friedrich Bullinger und der Vorstand des Turngaus Hohenlohe veranstalten für alle Vereinsvertreter ein offenes Gespräch, um die Auswirkungen der „Zwangspause“ der letzten beiden Jahre aufzuarbeiten.

Man kann die Chance nutzen, den Verein neu für die Zukunft aufzustellen.

In einem offenen Gespräch, werden die Teilnehmer über Neuigkeiten, Veränderungen und geplante Aktionen im Turngau Hohenlohe, unterrichten.

Fünf Termine

Viel wichtiger ist aber, dass man die Sorgen, Nöte und Wünsche nennt. Gesprächsleitfaden: Begrüßung und Intention der Runde; Information aus der Arbeit des Turngau Hohenlohe; Situationsbericht und Austausch mit den Teilnehmern; Geplante oder bereits laufende Aktionen. Angeboten werden fünf Termine in den einzelnen Turnkreisen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Die Veranstaltung findet am Montag, 25. April, in Öhringen im Tennisheim der TSG Hohenlohe, Steinsfeldle 22, statt (gegenüber Obi in Öhringen). Am Dienstag, 26. April, in Vorbachzimmern im Vereinsheim, Hauser Tal 1. Am Donnerstag, 28. April, in Schwäbisch Hall in der Stadiongaststätte TSG , Alte Reifensteige 41. Am Dienstag, 10. Mai, in Blaufelden, Ostlandstraße im Vereinsheim.