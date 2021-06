Röttingen. Nach genau 660 Tagen konnte der Intendant der Frankenfestspiele Röttingen, Lars Wernecke, voller Freude den Gästen des Konzerts einer Combo des Heeresmusikkorps Veitshöchheim, emotional zurufen: „Wir sind wieder da“.

AdUnit urban-intext1

Er bezeichnete die Begrüßung als „bewegenden Augenblick“ und ein Zeichen dafür, dass wieder ein Hauch von Normalität einziehe. Der Corona-Pandemie mussten die Veranstalter mit viel Kreativität begegnen. Statt ausverkauftem Haus durften nur 190 Personen beim Open-Air-Konzert der Combo, die sich auch unter dem Namen „Take it or leave it“ präsentiert, in den Burghof.

Die vielen freien Plätze waren daher nicht auf mangelndes Publikumsinteresse, sondern auf die Hygienevorgaben zurückzuführen. Auch für das Heeresmusikkorps war es nach dem 30. Januar 2020 wieder der erste Auftritt, wie der Leiter, Oberstleutnant Roland Kahle, in seiner Begrüßung verkündete. Sie seien überglücklich, dass es – dank des engen Kontakts mit Röttingen – möglich wurde, aufzutreten. In den letzten 16 Monaten musste er nahezu 250 Auftritte seines Korps absagen.

Qualität und Vielfalt – dafür steht das Heeresmusikcorps Veitshöchheim seit über 50 Jahren. Das bewiesen die Erfolge bei In- und Auslandsauftritten auf großen und kleinen Bühnen.

AdUnit urban-intext2

Fünf exzellente Musiker aus dieser Formation gründeten vor rund zehn Jahren diese Combo unter der Leitung von Oberstabsfeldwebel Jörg-Michael Fischer und sie gastierte nun auch in Röttingen. Zur Einführung des unter dem Titel „Hits aus 50 Jahren Rock und Pop“ stehenden Programms startete Moderator Markus Lenhardt mit „Listen to the music“ der Doobie Brothers ins Programm. Mit ihrem bunten Repertoire sorgten die Profimusiker Oberstabsfeldwebel Jörg-Michael Fischer (Keyboard), Stabsfeldwebel Markus Lenhardt (Gitarre), Stabsfeldwebel Mirco Dietze (Gitarre), Stabsfeldwebel Armin Engelbreit und Hauptfeldwebel Manuel Bauer (Schlagzeug) nicht nur für riesige Stimmung, vor allem bei den deutschsprachigen Hits wie „Ohne dich“ von der Münchner Freiheit, sondern sorgten auch wieder für strahlende Gesichter im Burghof.

Es folgten Ohrwürmer unter anderem aus Österreich „Irgendwann bleib I dann dort“ von S.T.S., in bestem Kölsch „Verdamp lang her“, von BAP, und aus München das „Pfüati Gott, Elisabeth“ der Spider Murphy Gang. Nach der Pause ging’s etwas ruhiger mit „Father and Son“ von Cat Stevens, und „What a Wonderful World“ von Louis Armstrong, weiter. Nach der von 190 Kehlen heftig geforderten Zugabe „Take It Easy“ der Eagles und einem Medley von Creedence Clearwater Revival (CCR) mit Proud Mary, Down on the Corner, Bad Moon Rising, Have You Ever Seen the Rain, Hey Tonight wurden die Musiker mit einem rauschenden Schlussapplaus verabschiedet. Nach 150 Minuten fragten sich alle, wie wäre wohl erst die Stimmung bei einem vollen Burghof gewesen?

AdUnit urban-intext3