Es war Liebe auf den ersten Blick – und diese hält bis heute an. Heide und Reinhard Stoschus aus Niederstetten haben jetzt goldene Hochzeit gefeiert.

Niederstetten. „Die ist es!“ Für Reinhard Stoschus, seinerzeit Student in Esslingen, war das vom ersten Augenblick an klar. Dabei stand sie hoch oben an einem Fenster, er drunten vor den Mauern des als Internat genutzten ehemaligen

...