„Wir feiern das Ende der Pandemie“

Mit Fahnen und Bannern, Trommeln, Trillerpfeifen und Musik sind am Wochenende bis zu 1700 Menschen – so die Schätzung der Polizei – in Crailsheim auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Crailsheim. Aufgerufen zu dieser Großdemo, zu der 5000 Menschen angekündigt waren, hatten „Querdenker“-Gruppen, „Montagsspaziergänger“ und „verschiedene andere Initiativen“, wie Versammlungsleiter Christian Ziegler erklärte. Ziegler, der sich mit den Worten „Ich bin der Chris, der ‚Querdenker’ aus Mainhardt“, vorgestellt hatte, berichtete von „5000 Leuten aufwärts“, die an dem Demonstrationszug durch die Crailsheimer Innenstadt teilgenommen hätten. „Wir haben es geschafft, wir haben Crailsheim geflutet“, sagte er.

„Gewaltfrei demonstrieren“

Bevor sich der Protestzug vom Volksfestplatz aus in Bewegung setzte, stellte der Organisator die Regeln klar: „Wir sind alles Demokraten, wir wollen gewaltfrei, ohne Vorverurteilung demonstrieren.“ Man bekenne sich zum Grundgesetz und wolle erreichen, „dass alle Artikel der Grundrechte wieder in Kraft gesetzt werden“. Ziegler führte die aus seiner Sicht wichtigsten an: Frieden, Freiheit, freie Meinungsäußerung und freie Berufsausübung.

Mitorganisator Dirk Hüther wünschte sich, dass keine Reichkriegsflaggen und Nazi-Symbole gezeigt werden – was dann auch eingehalten wurde. Einige Rechtsextremisten hatten sich dennoch in den Zug eingereiht: Mitglieder der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD), darunter Alexander Neidlein, Generalsekretär der Bundes-NPD, trugen ein Banner, auf dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach abgebildet war, durch Crailsheim.

Während des Protestmarsches herrschte Partystimmung. Professionelle Animateure verteilten Schilder und regten die Menge mit Musik und vorproduzierten Parolen zum Mitklatschen an. Auf ihren T-Shirts war das von den „Querdenkern“ gewählte Motto „Frieden, Freiheit, Liebe, Wahrheit“ zu lesen. Auf Transparenten äußerten die Demonstrierenden ihren Unmut: Sätze wie „Grundrechte sind alternativlos“ oder „Freiheit kann man sich nicht erimpfen, jedoch erkämpfen“ standen dort.

Die bunte Mischung von Esoterikern, Christen, Linken, Pflegekräften, Friedensbewegten und Familien mit Kindern war ruhig und gewaltfrei unterwegs. Bücher mit entsprechenden Inhalten wurden verteilt. Wenige Zuschauerinnen und Zuschauer säumten die Strecke, manche schüttelten den Kopf. „Das ist etwas, das wir nicht haben wollen“, war zu hören.

Die professionellen Helfer, die nach den Autokennzeichen zu urteilen von weit her angereist waren, hatten die Veranstaltung gut organisiert. Während am Kopf des Zugs Parolen wie „Wir feiern das Ende der Pandemie“, „Wir sind das Volk“ und „Crailsheim steh’ auf für deine Kinder“ skandiert wurden, waren in den hinteren Reihen überwiegend stille Mitläufer zu finden.

Ab und zu wurden Plakate wie „Impfung ist nicht solidarisch, sondern eine atheistische Haltung“ oder „Für eine neue Welt der Menschlichkeit“ in die Höhe gereckt.

Als der Zug wieder auf dem Volksfestplatz ankam und sich etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits auf den Heimweg machten, gab es noch eine Abschlusskundgebung. Hier äußerten sich die Redner kritisch zum Thema Impfen und forderten ein sofortiges Ende der Corona-Maßnahmen. Unter anderen traten prominente Redner aus der „Querdenker“-Szene wie Tina Romdhani und Wolfgang Greulich oder der Arbeitsrechts-Anwalt Tobias Pörsel ans Mikrofon. Romdhani prangerte den „Schulwahnsinn“ an und berichtete, dass alternative Schulen gegründet würden, um Kinder ohne Maske und Tests zu unterrichten. Greulich sprach über eine in seinen Augen fehlgeleitete deutsche Politik, das Versagen des Bildungssystems, weltweite Eliten und US-Präsidenten.