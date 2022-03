Wieder Unterstützung für den Wald

Hohenlohekreis. Extremwetterereignisse haben den Wäldern im Hohenlohekreis seit 2018 mit Dürre, Sturm und Schädlingen stark zugesetzt. Erst das Jahr 2021 brachte mit feuchterer Witterung und ohne nennenswerte Sturmschäden eine leichte Verschnaufpause, allerdings liegt neben dem Käferholzanfall insbesondere der Dürreholzanfall immer noch auf hohem Niveau.

Das Land stellt mit dem Förderprogramm „Nachhaltige Waldwirtschaft“ (NWW) ein umfangreiches Angebot zur Unterstützung von betroffenen Waldbesitzern bei der Bewältigung der Folgen von Extremwetterereignissen im Wald zur Verfügung. Das Förderprogramm wird auch im Jahr 2022 fortgeführt. Seit Kurzem stehen überarbeitete Antrags- und zusätzliche Informationsunterlagen zu den Förderangeboten bereit. Diese können auf der Homepage des Landratsamtes Hohenlohekreis unter www.hohenlohekreis.de/wald unter der Rubrik Forstliche Förderung abgerufen werden.

Das Förderpaket umfasst ein breit aufgestelltes Angebot zur Unterstützung der Waldbesitzer bei der Aufarbeitung und waldschutzwirksamen Bearbeitung von Schadholz. Dazu gehören Hilfen beim Einschlag sowie Unterstützungsangebote bei der Entrindung oder der Hackung von befallsgefährdetem Holz, die Anlage von Nass- und Trockenlagern sowie der Transport zu Lagerplätzen. Auch die Suche nach Borkenkäferbefall in gefährdeten Beständen kann gefördert werden.

Daneben stehen auch Angebote für die Aufforstung der in den zurückliegenden Jahren entstandenen Schadflächen bereit. Im Vordergrund steht die gezielte Unterstützung der Waldbesitzer bei der Wiederherstellung stabiler, standortgerechter und insbesondere klimaanpassungsfähiger Wälder. Neben verschiedenen Naturverjüngungsmaßnahmen kann die Wiederbewaldung durch Pflanzung sowie Maßnahmen der Kultursicherung und der Einsatz von Wuchshüllen bezuschusst werden. Bereits im vergangenen Jahr wurde auch im Hohenlohekreis eine deutlich größere Anzahl an Anträgen für eine Förderung der Wiederbewaldung gestellt. Mit diesem Beitrag könne es gelingen, den Wald mit all seinen Leistungen für Mensch und Umwelt zu erhalten und damit die vielfältigen Waldfunktionen im Interesse der Allgemeinheit langfristig und in vollem Umfang sicherzustellen, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Alle Waldbesitzer sollten sich bei geplanten Maßnahmen rechtzeitig an ihren örtlichen Revierleiter oder an die Mitarbeiter des Forstamts Hohenlohekreis in Künzelsau wenden, Telefon 07940/18-1560 oder per E-Mail: Christine.Neuweiler-Lieber@hohenlohekreis.de