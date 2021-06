Wieder ein „schöner, leichterer Zugang“ zum Vorbach

Niederstetten. Das Ehepaar Rudolf und Betty Mann aus Vorbachzimmern hat der Stadt Niederstetten ein am Vorbach gelegenes, 47 Quadratmeter großes Grundstück geschenkt.

Dieses soll den Zugang zum Vorbach und dessen Überquerung oberhalb der Vorbachbrücke erleichtern, wo auch – so wie früher einmal – wieder Trittsteine eingerichtet werden sollen. Das Grundstück liegt zwischen der Triensbachstraße und dem Vorbach; westlich des Turms im Bild. Ortsvorsteher Gerhard Hauf war mit der Idee an die Familie Mann herangetreten, wieder Trittsteine zu verlegen. Diese war davon so angetan, dass sie sich entschloss, das Grundstück an die Stadt zu verschenken. Der Ortschaftsrat hat dem schon im April zugestimmt, jetzt folgte auch der Gemeinderat. Dadurch werde, so der Ortsvorsteher im Gemeinderat: „ein schöner, leichterer Zugang zum Vorbach“ ermöglicht. Eine „gute Lösung“, bedankte sich Hauf bei den Manns. sem/Bild: Michael Weber-Schwarz