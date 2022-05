Wie man lernt, glücklich älter zu werden

Schöntal. Im Kloster Schöntal bietet die Katholische Erwachsenenbildung Hohenlohekreis im Juni wieder eine Reihe von Lebenshilfe-Kursen an.

Das Geschenk der Jahre – wie man glücklich älter wird. „Erfüllung“. Bei diesem Kurs wird der Alterungsprozess in den Blick genommen und sich den Herausforderungen, den Kämpfen und Überraschungen, Problemen und Chancen, Leiden und Freuden gestellt. Die älteren Jahre sollen gute Jahre werden. Man sollte ausreichend selbstständig sein, um an diesem Tag teilnehmen zu können. Am Montag, 20. Juni, von 9.30 bis 16 Uhr, Schwester Paulin Link, Referentin der Landpastoral und Gisela Fortner.

Tabor-Tag für Frauen in Kloster Schöntal. Seit alters her steigen Menschen auf Berge, um zu sich zu kommen, die Weite des Blickes zu genießen. Berge sind in der Bibel auch Orte der Gottesbegegnung. Der Berg Tabor ist ein Beispiel dafür. Man kann einen Tag wie auf einem Berg erleben, um den Blick zu weiten und Kraft zu tanken. Geplant ist die Begegnung mit einer biblischen Frauenfigur, mit anderen Frauen, mit Gottes Wort. Mechthild Carlet, Religionslehrerin, Gestaltpädagogin. Am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 17 Uhr.

Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Ein Achtsamkeitstag im Kloster Schöntal. Man sucht Ruhe und Entspannung in einem Alltag mit Belastungen und Herausforderungen. Wie kann es gelingen, Stabilität, innere Gelassenheit, Stärke und Klarheit entwickeln? Man kann erleben, wie man eigene Empfindungen, Gedanken und Emotionen achtsam wahrnehmen und dadurch mehr Bewusstheit für den gegenwärtigen Moment erreichen kann. Man findet Wege, zunehmend gelassen mit schwierigen Situationen, Stress, Beschwerden, Konflikten, Sorgen und Ängsten umgehen zu können und mehr Lebensfreude und Leichtigkeit entwickeln. Auf der Basis von MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) erlebt man einen Tag der Ruhe und Gelassenheit. Zum Training gehören Meditations- und Achtsamkeitsübungen im Sitzen, Liegen oder in Bewegung. Am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 17 Uhr.

Meditativ mit Gottes Lebenswort unterwegs. Könnte es sein, dass biblische Texte gerade deshalb oft nur so wenig bewegen, weil man im wahrsten Sinn nicht mit ihnen geht? Dieser Wandertag in Schöntals Umgebung jedenfalls kann dafür einen passenden Rahmen zur Verfügung stellen. Er möchte ins Gespräch bringen: sich selbst mit dem Leben und mit Gottes Lebenswort. Die Strecke beläuft sich auf ungefähr zehn bis zwölf Kilometer durch Wald, Wiesen und Felder. Samstag, 2. Juli, von 10 bis 16.30 Uhr. Jens Göltenboth, Priester in der Landpastoral Kloster Schöntal.