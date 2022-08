Wie lebte man im Jahr 1749?

Wackershofen. Die Living-History-Veranstaltung „Anno Domini 1749“ macht am Wochenende 27./28. August die Zeit von vor über 270 Jahren im Hohenloher Freilandmuseum erlebbar.

Die Darsteller zeigen, wie Würzburger Soldaten des Ritterstifts Comburg an der Roten Steige das Wirtshausschild entwenden. Daraufhin sollen die Grabenreiter im Auftrag des Haller Rats den Fall untersuchen und in Erfahrung bringen, was genau sich an der Roten Steige abgespielt hat. Dazu führen sie mit den Bewohnern des Wirtshauses und den Handwerkern der nahe gelegenen Baustelle Zeugenbefragungen durch.

Weiterhin werden Straßenreparaturarbeiten gezeigt, denn im selben Jahr wird die Straße zwischen Schwäbisch Hall und Bubenorbis aufwendig instandgesetzt. Die Veranstaltung findet rund um das Bauernhaus aus Zaisenhausen, das Steigengasthaus und im Weinbauerndorf statt.

Köhler zeigt sein Handwerk

Weiterhin wird im Hohenloher Freilandmuseum erstmalig ein Köhler sein Handwerk in der Baugruppe Waldberge zeigen. Dazu wird ein eigens errichteter Kohlemeiler am Sonntag, 28. August um 12 Uhr feierlich abgebrannt. Der Meiler wird dann, unter ständiger Aufsicht des Köhlers Herbert Haag, in den kommenden Tagen zu Holzkohle verschwelt. Die Holzkohle kann nach dem Ausräumen des Meilers im Museumsshop erworben werden. Seit 2014 gehört das Köhlereiwesen übrigens zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Mehr Informationen zum Freilandmuseum findet man unter www.wackershofen.de.