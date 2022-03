Wie kann der Eintritt in eine neue Lebensphase erfolgreich gelingen?

Schöntal. Die katholische Erwachsenenbildung Hohenlohekreis bietet verschiedene Kurse. Nachfolgend ein Überblick:

Lebensphasen verstehen – Lebensübergänge gestalten. Leben ist stetiger Wandel. Vor welchem Lebensübergang steht man momentan? Ablösung der Kinder? Eine berufliche Veränderung? Abschied? Trauer? Das Ende einer Beziehung? Man sollte den Lebensübergang bewusst gestalten. Am Freitag, 18., 18 Uhr, bis Sonntag, 20. März, 13 Uhr, findet dazu ein Seminar statt. Mechthild Messer, MA, Referentin Biografiearbeit.

Wald in beständigem Wandel. Der Wald, wie man ihn heute erlebt als Wirtschaftsfaktor, Biotop und Erholungsraum hat im Laufe seiner Entstehung viele Veränderungen erfahren. Der Hohenlohekreis ist eine Region, in der der Wald seit jeher eine wichtige Rolle spielt. Vormittags theoretische Einführung im Kloster Schöntal, nachmittags werden die Inhalte im Rahmen einer Waldexkursion praktisch beleuchtet. Am Samstag, 2. April, von 9 bis 16.30 Uhr. Mathias Hall, Förster i. R.

MBSR-Acht-Wochen-Kurs online. Mindfulness Bases Stress Reduction – Stressreduktion durch Achtsamkeit nach Jon Kabat-Zinn. Acht Online-Abende, ein gemeinsamer Achtsamkeitstag im Kloster Schöntal. Beginn ist am Mittwoch, 27. April. Man kann kostenlos am Onlineinfoabend am Mittwoch, 6. April, teilnehmen und man erfährt, wie Mindfulness Based Stress Reduktion, funktioniert.

Infotag Erlebnistanz. Tanzen macht glücklich. Man kann in dieser schwierigen Zeit neue Wege gehen und man kann in Gemeinschaft mit anderen Tanzbegeisterten ein neues Lebensgefühl erleben. An diesem Informationstag hat man die Gelegenheit, leichte Gemeinschaftstänze zu erlernen, Spaß an der Bewegung zur Musik zu erleben. Man kann mühelos in kurzer Zeit, Gruppentänze erlernen und zum Beispiel in Sportgruppen, im Verein oder im Seniorenkreis, weitergeben. Am Samstag, 9. April, von 9 bis 15.30 Uhr. Referentin: Jutta Zutterkirch, Tanzleiterin des Bundesverbandes Seniorentanz. Anmeldeschluss ist am Freitag, 1. April.

Kartage und Ostern im Kloster Schöntal. Die Kar- und Ostertage sind das Fundament des Glaubens und man möchte an das befreiende Wirken Gottes erinnern „Aus Tod wird Leben“. Miteinander bedenkt man, welche Bedeutung diese Tage für das Leben hat und man und feiert Tod und Auferstehung in der Liturgie.

Von Donnerstag, 14., 16 Uhr, bis Sonntag, 17. April, 13 Uhr. Schwester M. Paulin Link, Schwester M. Regine Härle, Schwester Hildegard Oechsle, OSF, Referentinnen der Landpastoral Wolfgang Tripp, Pfarrer.

Malwoche in den Osterferien – Zwischen Tag und Nacht. Einfach mal den Aquarellkasten, Acrylfarben, Pastellkreiden oder Bleistift und Kohle aus der Schublade holen und gemeinsam unter der Anleitung der Künstlerin Monika Reiter zusammen mit anderen Hobbykünstlern loslegen. Montag, 18., bis Freitag, 22. April.

Information und Anmeldung unter Katholische Erwachsenenbildung Hohenlohekreis und Landpastoral Kloster Schöntal unter Telefon 07943/894335, keb-hohenlohe@kloster-schoental.de., www.keb-hohenlohe.de.