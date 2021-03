Fürth. Ein schön aufgeräumtes Kinderzimmer hält in den meisten Familien nicht mal fünf Minuten. Unglaublich, was Kinder alles horten, auseinandernehmen und auf dem Boden verteilen können. Wie beherrscht man das Chaos? Und müssen Eltern selbst auch immer auf den Knien herumkriechen, um alles wieder einzusortieren?

Dass Kinder von selbst erkennen, wann es Zeit zum Aufräumen ist, und es dann auch tun, klingt traumhaft – entspricht aber leider nicht der Realität. Das bedeutet, dass Eltern immer wieder den Anstoß geben und mit anpacken müssen.

Das können sie zum Beispiel mit einem Ziel verknüpfen, etwa so: „Komm, wir machen mal klar Schiff, damit du Platz zum Basteln hast!“, sagt Dana Mundt. Sie ist Sozialpädagogin bei der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung.

Mit Kindern, die viele Kunstwerke produzieren, kann man gemeinsam entscheiden: Was darf in die Erinnerungs-Bastelmappe, was ist Kunst - und was darf weg?

„Vielleicht hilft es auch, die größten Kunstwerke zu fotografieren und daraus später ein Buch zu basteln“, schlägt Sozialpädagogin Dana Mundt vor. Alles andere, wie Bastelschnipsel, Glitzer oder Aufkleber dürfen erstmal in eine Kiste wandern, die unter dem Tisch steht. Wird sie nicht mehr beachtet, kann sie in den Papiermüll.

Spielsachen in Kisten ordnen

Das Aufräumen wird leichter, wenn es Orte und Plätze gibt, wo alles hin darf – zum Beispiel eine große Kiste für Bausteine, eine Box für Kleinkram, das Regal für Bücher. Bilder vom Inhalt vorne auf die Kisten zu kleben, hilft zusätzlich. Eltern sollten ihren Kindern Stück für Stück beibringen, wie das Aufräumen funktioniert.

Auch Ordnungsexpertin Sabine Haag bekommt aktuell von vielen Eltern mit Kleinkindern verzweifelt geschildert, wie sie immer wieder alles aufräumen und das Chaos innerhalb von Minuten wieder da ist. Ihr Rat ist, sich Inseln zu schaffen: „Mir ist zum Beispiel wichtig, dass in unserem Schlafzimmer nicht die Unordnung einzieht, weil das ein Rückzugsort ist, wo man alles hinter sich lassen kann.“

Um Kindern Ordnung näher zu bringen, sollten Mutter und Vater als Vorbild vorangehen und die Kleinen von Anfang an mitmachen lassen: Typischerweise schnappen sich viele Kinder zwischen zwei und drei Jahren einen Lappen oder Besen und versuchen zu wischen und zu fegen. Auch, wenn es zunächst keine große Hilfe ist oder noch mehr Chaos anrichtet: machen lassen! Denn damit wird der Grundstein gelegt.

Je älter die Kinder werden, desto besser können Eltern mit ihnen konkrete Vereinbarungen treffen: Was soll genau bis wann wie aufgeräumt werden? Auch hier werden die Eltern noch mithelfen müssen, es lohnt sich aber, dranzubleiben.

Und wenn es wiederholt so gar nicht klappt? Dann ist es aus Sicht von Dana Mundt legitim, Konsequenzen folgen zu lassen – die aber vorher offen besprochen werden sollten. tmn