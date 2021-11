Widerstand geleistet

Crailsheim. Der Polizei wurde am Freitagn gegen 17.45 Uhr mitgeteilt, dass ein Mercedes-Fahrer in Schlangenlinien in der Dr.-Bareilles-Straße fahren würde. Der 61-jährige Mann wurde im Anschluss in der David-Stein-Straße angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Mann wurde in der Folge zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Hier begann er, die eingesetzten Polizeibeamten zu beleidigen und zu bedrohen. Weiter leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der 61-Jährige muss nun mit strafrechtlichen und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1