Wichtige Impulse gegeben

Künzelsau. Die von Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth und Frank Stroh gegründete und aktuell von Friedlinde Gurr-Hirsch geführte Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Dies ist Grund und Anlass zurückzublicken. Im Rahmen des Jubiläumsjahrs würdigt der Verein dies mit je einer öffentlichen Veranstaltung in den vier Landkreisen und der Stadt Heilbronn, um auf die Region Heilbronn-Franken aufmerksam zu machen und die Bürger auf dem Weg in die Zukunft mitzunehmen. Im Hohenlohekreis findet die Jubiläumsveranstaltung statt am Dienstag, 12. Juli, um 18 Uhr in der Sparkasse Hohenlohekreis in Künzelsau.

Pro Region hat etwa mit der Demografischen Allianz Heilbronn-Franken oder dem Bündnis für Transformation wichtige Zukunftsthemen angepackt. Auf vielen Feldern arbeitet der Verein gemeinsam mit allen Beteiligten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft daran, die Region Heilbronn-Franken für die Zukunft zu rüsten. Friedlinde Gurr-Hirsch ist sicher, dass die Region Heilbronn-Franken mit Zuversicht in die Zukunft blicken kann. Allerdings brauche es dazu die Mitwirkung aller gesellschaftlichen Kräfte und die Unterstützung der Bürger.

Auf dem Podium sprechen Landrat Dr. Matthias Neth, Caroline Bogenschütz, Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus, Elisabeth Ernst, Freie Wohlfahrtspflege, Barbara Eckle, Vorsitzende Sportkreis Hohenlohe, und Bürgermeister Michael Foss, Stadt Forchtenberg und Gemeindetag zu den kommenden Herausforderungen und Zielen. Kritisch nachfragt wird aber auch, wo es noch Potenziale gibt. Die Moderation übernimmt Ralf Reichert. Zu sehen sein wird auch der aktuelle Film zu 25 Jahre pro Region. Mit den Veranstaltungen will pro Region aufzeigen, welche zukunftsweisende Projekte in der Region Heilbronn-Franken und in den Landkreisen derzeit laufen oder laufen werden. Die Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken freut sich auf eine spannende Diskussion