Werke von Friedrich Zeller im Stadtmuseum Künzelsau zu sehen

Künzelsau. Im Stadtmuseum Künzelsau ist aktuell die Ausstellung „Gesucht: Friedrich Zeller“ zu sehen.

Stadthistoriker Stefan Kraut hat die Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Verein Stadtgeschichte kurzfristig auf die Beine gestellt. Das Motto lautet „Gesucht: Friedrich Zeller“.

Geboren in Künzelsau im Jahr 1890, lebte er 40 Jahre in Stuttgart, wo er als Maler und Restaurator wirkte. Zu seiner Geburtsstadt ließ er den Faden nie abreißen. Schließlich baute er am Galgenberg ein Ferienhaus. Dieses war ihm sehr zum Vorteil, nachdem er im Weltkrieg ausgebombt worden war. Anschließend kehrte er ins Kochertal zurück, wo er bis zu seinem Tode 1965 wohnte. Auch wenn er eine Vielzahl von Landschaftsbildern und Stilleben gemalt hat, ist Friedrich Zeller doch mit der Zeit fast in Vergessenheit geraten. Dagegen richtet sich diese Ausstellung, die auf Bürgerbeteiligung hofft: Wer hat noch Erinnerungen beziehungsweise Erinnerungsstücke an diesen Maler? Wer besitzt noch Bilder von ihm?

Ein schönes Ziel wäre, seinen Lebenslauf klarer nachvollziehen zu können. Bis zum Schluss sollen die zu sehenden Gegenstände immer mehr werden. Die Ausstellung wird im Stadtmuseum Künzelsau bis voraussichtlich 13. März 2022 von Mittwoch bis Sonntag 13 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen sein. Es gilt aktuell die 2GPlus-Regel.

